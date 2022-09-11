أبو الغيط يؤكد أهمية منتدى «البيئة والتنمية 2022»

ودعا أبو الغيط خلال كلمته، إلى ضرورة استغلال تلك الفرصة الفريدة لتسليط الضوء على خصوصية المنطقة العربية وأولوياتها، كونها مصدرا عالميا مهما للطاقة، ولكن أيضا كمنطقة تعانى من الفقر المائى الحاد وأثر ذلك على تأمين الحاجات العربية من الغذاء.
وأشار إلى ترابط المشكلات الحالية كالطاقة والمياه والغذاء وتداخلها مما يستدعى نظرة أكثر شمولية لعلاجها، تتجاوز الحلول القطاعية المنعزلة، وتعمل على بناء القدرات الوطنية والعربية فى مجال إدارة هذا الترابط بشكل فاعل.
وقال أبو الغيط إن التطورات الأخيرة الخطيرة قد أدت إلى تراجع الأمن الغذائى العربى بشكل مقلق، مما استدعى إعادة طرح هذا الملف بشكل عاجل على مستوى وزراء الخارجية العرب، موضحا أن الجامعة العربية قدمت مؤخرا دراسة استراتيجية تكاملية حول سبل تعزيز الأمن الغذائى بصفته جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، تمهيدا لرفعها للقمة العربية المقبلة فى الجزائر للنظر فى اعتمادها.
واختتم كلمته بالقول إن موضوع الأمن الغذائى العربى سيتصدر أولويات العمل العربى المشترك لفترة مقبلة.
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