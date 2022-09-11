جولات مكثفة بمواقع «سكن لكل المصريين» بـ6 مدن جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على مواصلة المتابعة المستمرة والحثيثة لمعدلات التنفيذ بمواقع المبادرة، وكذا دفع العمل بالمشروعات الخدمية وأعمال المرافق، ومراعاة أعلى معايير الجودة فى الأعمال التى يتم تنفيذها طبقاً للتعاقدات المبرمة مع الشركات المنفذة، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات المتقاعسة أو المتأخرة فى التنفيذ.

وفى سياق متصل، قامت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بجولة تفقدية بمشروع " سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقها المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الجهاز.

وشددت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، على ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية بالإضافة للالتزام بالخطة الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال حتى يتسنى تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.

وقام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة العبور الجديدة، يرافقه المهندس أحمد على، رئيس الجهاز ومسؤولو الجهاز، حيث تم المرور على موقع 806 نموذج 90 م بالحى الـ14، والذى يضم 19344 وحدة سكنية للوقوف على آخر التطورات بالمشروع.

وأوضح المهندس أحمد على، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تنسيق الموقع، وجارٍ الانتهاء من جميع أعمال الزراعة قريباً للالتزام بخطة التسليم، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال المركز الطبى والحضانة استعداداً لاستقبال حاجزى الوحدات.

وشملت جولة المهندس كمال بهجات، المرور على شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة ومنها طريق R2 الرابط بين الطريق الدائرى الإقليمى من جهة والطريق الدائرى الأوسطى من جهة أخرى بطول 11 كم مروراً بالأحياء السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة بالحيين الـ15 والـ16.

وقام المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسؤولو الجهاز، بالمرور على مواقع عمارات الإسكان الاجتماعى بالأحياء (20 - 21 – 33 - الأندلس)، لمتابعة الأعمال الجارية بتلك المشروعات من تنفيذ الخدمات وتشمل ( مدارس - حضانات - وحدات صحية – أسواق تجارية)، بالإضافة إلى أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بالمشروع وشبكة الطرق الداخلية والرئيسية بالأحياء الجديدة وتنفيذ شبكات الكهرباء والمياه وتوصيلات الغاز الطبيعى للأحياء.

وتابع المهندس أحمد عمران، أعمال الزراعة بحى الأندلس موقع 52 عمارة ، وتنفيذ أعمال شبكة رى بنظام التنقيط من مصادر المياه العكرة مع ربط شبكة الرى بمحطة المياه المعالجة.

وقام المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسؤولو الجهاز، بتفقد الأعمال الخاصة بالوحدات السكنية بسكن لكل المصريين، المرحلة الأولى بإجمالى، 1124 عمارة تضم 29496 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وضرورة متابعة وانتهاء الأعمال بالمشروعات القومية وفى مقدمتها "سكن لكل المصريين".

وتفقد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، يرافقه مسؤولو الجهاز، أعمال الإنشاءات لوحدات سكن لكل المصريين، الجارى تنفيذها بإجمالى 3020 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة و180 وحدة سكنية نموذج 2 غرفة وصالة بحى النور وحى الفردوس بالمدينة.

وتابع رئيس الجهاز تنفيذ أعمال اللبشة والنجارة وأعمال التشطيبات الخارجية والدهانات، كما تفقد عينات من النجارة المستخدمة فى أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المتعاقد عليها والمعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن متوسط نسبة الإنجاز بلغ 60% بحى النور، و70% بحى الفردوس.

ووجه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، باستكمال خُطة تطوير الطرق والمحاور بمدينة حدائق أكتوبر ودراسة الحركة المرورية لا سيما بمواقع عمارات سكن لكل المصريين، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الأساسات العميقة وأعمال اللبشة وبدء أعمال صب الخرسانات لكوبرى مشروع 1185 عمارة.