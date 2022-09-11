- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - يبلغ طول الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج نحو 26 كيلو مترا، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 200 مليون جنيه.
المشروع أحد شرايين التنمية الجديدة بسوهاج، إذ يخدم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وحتى الآن تم الانتهاء من رصف 6 كيلو مترات، ويجرى العمل على تنفيذ ما تبقى.
ويتم تنفيذه من خلال تكسير الصخور، ويربط بين مركز ومدينة البلينا وبين الطريق الصحراوى الغربى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريان تنمية.. مشروع الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.