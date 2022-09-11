شريان تنمية.. مشروع الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يبلغ طول الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج نحو 26 كيلو مترا، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 200 مليون جنيه.

المشروع أحد شرايين التنمية الجديدة بسوهاج، إذ يخدم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وحتى الآن تم الانتهاء من رصف 6 كيلو مترات، ويجرى العمل على تنفيذ ما تبقى.

ويتم تنفيذه من خلال تكسير الصخور، ويربط بين مركز ومدينة البلينا وبين الطريق الصحراوى الغربى.