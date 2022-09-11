وزير الرى: آثار التغيرات المناخية تزيد من تأثيرات نقص المياه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة لوزير الرى خلال فعاليات منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)، الذى بدأ فعالياته صباح اليوم الأحد، وينظمه المجلس العربى للمياه، تحت رعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة البيئة.

وأضاف سويلم أن مصر تواجه تحديات مائية نظرا لمحدودية المياه، كما أنها تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية مثل ارتفاع درجة الحرارة، فضلا عن عوامل النحر وتداخل مياه البحر مع المياه العذبة.

وتابع أن 97% من المياه فى مصر تأتى من مياه النيل، مشيرا إلى أن آثار التغيرات المناخية تزيد من تأثيرات نقص المياه على مصر شمالا وجنوبا وفى الداخل.

وأشار إلى ما تواجهه العديد من دول العالم من ظواهر مناخية متطرفة وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه، الأمر الذى يستلزم تعزيز التعاون بين جميع دول العالم ووضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية لزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

وأوضح أن وزارة الرى تقوم بمجهودات كبيرة فى مجال تحسين المياه عن طريق تأهيل الترع لتوصيل المياه بشكل سريع وجيد للمزارعين، وتبذل الدولة مجهودات عديدة فى هذا المجال، فضلا عن العمل على إنشاء دليل إرشادى لأعمال تأهيل الترع.

ولفت إلى إنشاء محطات ضخمة لإعادة معالجة المياه، مثل محطة بحر البقر لاستخدامها فى الزراعة، فضلا عن الاهتمام بالبحث العلمى.

ونوه بما تمثله المياه كعنصر رئيسى فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى، وضرورة العمل على إيلاء قطاعات المياه والزراعة والغذاء الأولوية فى ملف التغيرات المناخية.

وشدد على أهمية التوسع فى مجال تحلية المياه، ودراسة كيفية التوصل لطرق أقل كلفة مع استخدام الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول للمياه العادمة، واللذان يعدان من أهم التحديات التى تواجه قطاع تحلية المياه، مع التأكيد على الدور الحيوى للبحث العلمى لحل مثل هذه التحديات.

وانطلق منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)”، صباح اليوم الأحد، والذى ينظمه المجلس العربى للمياه، تحت رعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة البيئة.

ويشارك فى المنتدى كبار المسئولين والخبراء وقادة الفكر من 30 دولة لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغير المناخ على البيئة والتنمية بما فى ذلك تدابير التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على العديد من القطاعات.

كما سيتم خلال فعاليات المنتدى مناقشة 8 محاور رئيسية، تتناول جميعها تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم البلدان فى العالم، والتركيز على الأمن الغذائى والمائى، فى ظل تغير المناخ، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجى، والتحكم فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، فضلا عن وسائل النقل المستدام والمدن.