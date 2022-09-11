«القباج» تبحث ملفات المواطنة وحقوق الإنسان وإنشاء حضانات نموذجية

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وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وجمعية محبى مصر السلام فى مجالات المواطنة وحقوق الإنسان وتنمية الطفولة المبكرة، حيث تم التنسيق والتعاون بين الوزارة والجمعية فى ملفات نشر الوعى وتنمية الطفولة المبكرة وإنشاء حضانات نموذجية وفق أحدث المعايير التربوية والتعليمية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية دور المجتمع المدنى فى تحقيق استدامة التنمية وخدمة العديد من القضايا، مثمنة ما يشهده مجال تنمية الطفولة المبكرة من مجهودات تؤكد رؤية الدولة المصرية للاستثمار فى البشر وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
وأفادت القباج أن عدد الحضانات على مستوى الجمهورية يبلغ 26 ألف حضانة، متضمنة حضانات الأطفال ذوى الإعاقة، وتعمل الوزارة على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان جودة دور الحضانة، كما تتيح من خلال بنك ناصر الاجتماعى قروضا ميسرة لإنشاء وتطوير الحضانات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم الانتهاء من إنشاء 1200 حضانة من مستهدف 3000 حضانة طفولة مبكرة خلال عامين، وتحديث منهج الطفولة المبكرة فى الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، حيث يهدف ذلك بناء الشخصية وغرس الاتجاهات الصحيحة بها، كما يستهدف تدريب أسرة الطفل ولا يقتصر على الطفل فقط، واستحداث معايير جودة الحضانات، إيمانا أن الاستثمار فى الأطفال يبدأ فى سن الطفولة المبكرة، خاصة وأن وزارة التضامن الاجتماعى تنتهج نموذجا مرتكزا على الطفل والأسرة لتنمية الطفولة المبكرة بهدف ضمان تنمية الأسرة المصرية بشكل متكامل.
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