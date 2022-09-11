انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022: شبورة ورياح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، صباح اليوم الأحد الموافق 11 ستبمبر 2022.

وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك هناك نشاط للرياح ا، على الكثير من مناطق جمهورية مصر العربية وخاصة في ساعات المساء، حيث سوف تعمل على تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.