انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم العالي تعلن عن قرار الفرصة الأخيرة بشأن التقديم للجامعات الأهلية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور أن اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر هو الأخير أمام طلاب الثانوية للتقديم في المرحلة الثانية للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية.

وطالبت وزارة التعليم العالي أن يمكن لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الجامعات الأهلية الجديدة سرعة تقديم الرغبات الخاصة بهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني قبل انتهاء اليوم، موضحة أنه يمكن للطلاب المستنفذين للرغبات من المرحلة السابقة، وطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة التقدم لهذه المرحلة.

وأشارت الوزارة أنه تم فتح باب مرحلة ثانية من التقديم لهذه الجامعات بداية من يوم الخميس الماضي 8 سبتمبر الجارى ولمدة أربعة أيام، لينتهي مساء الأحد في كافة الجامعات البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة، م