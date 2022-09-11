عاجل – الإسكان تعلن عن مفاجأة سعيدة لأهالي مدينة العبور الجديدة

انت الان تتابع خبر عاجل – الإسكان تعلن عن مفاجأة سعيدة لأهالي مدينة العبور الجديده والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، عن مفاجأة سعيدة لأهالي مدينة العبور الجديدة، خلال تصريحات له في الساعات القليلة الماضية.

وأكد الجزار أنه يتم في الفترة الحالية العمل على تنفيذ عدد من الوحدات السكنية والمحالات التجارية، ضمن مشروع سكن بديل العشوائيات في مدينة العبور الجديدة وبالتحديد في الحي الرابع عشر.

وأوضح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق أن عدد ما يتم تنفيذه حاليا يبلغ 96 عمارة تضم 3360 وحدة سكنية والتي ستكون المساحات بها 90 و 115 مترا مربعا، و 96 وحدة إدارية و 96 محلاً تجارياً، بالإضافة إلي مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبى وحضانة، لخدمة جميع أهالي هذه المدينة خلال الفترة القادمة.