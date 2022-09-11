انت الان تتابع خبر عاجل – أول طلب من مارسيل كولر لـ”محمود الخطيب” بعد توليه تدريب الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهامه بشكل رسمي عقب وصله أمس السبت، إلي القاهرة.

ويقعد كولر جلسة خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر جلسة مع عدد من مسئولي الأهلي في مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادي لمناقشة عدد من الأمور معسكر الفريق الذى سيُقام خارج مصر وغيرها من الأمور المتعلقة بعملية الاستعداد للموسم الرياضي الجديد في مصر.

أول طلب من كولر بعد توليه تدريب الأهلي.

وطالب المدير الفني الجديد للأهلي من مسئولي القلعة الحمراء تقريراً مفصلاً عن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم يتضمن من حيث السن والمركز وعدد المباريات الدولية والإصابات التى تعرض لها والأندية التىي لعب لها، وقدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز بالفريق.