انت الان تتابع خبر عاجل – بنك ناصر الاجتماعي يصدر قرار “ضخ الفلوس” لجميع أصحاب المعاشات – شوف حسابك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن كافة منافذ البنك المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية استأنفت عملها اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022، في استقبال أصحاب المعاشات لصرف مستحقات الشهر الجاري.

وأوضحت القباج، أنه تم التشديد على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة أصحاب المعاشات أثناء الحصول على أموالهم الشهرية التي تقدر بـ22 مليار جنيهاً مصرياً بالإضافة إلي 8 مليار جنيه مقدار الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقدرة بنسبة بـ13%.

وأشارت وزيرة التضامن أن يتم حاليا صرف معاشات سبتمبر لمن تخلف من المستفيدين عن المواعيد الرسمية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق,