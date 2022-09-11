انت الان تتابع خبر لمدة 12 ساعة كاملة – قطع المياه عن أكثر من 8 مناطق بـ”الفيوم” اليوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الفيوم أنه عن قطع المياه اليوم الأحد الموافق 11سبتمبر 2022 عن عزبتى الدالى وحرفوش وترسا ونقاليفه وسنهور البحرية والسعيدية والتوفيقية و المنطقة السياحية وتوابعها”

وأوضحت مياه شرب الفيوم ، أنه سوف بتم قطع المياه لمدة 12 ساعة كاملة بداية من الساعة العاشرة صباحاً حتي العاشرة مساءً من نفس اليوم ، بسبب أعمال إجراء أعمال صيانة لخط مياه الشرب قطر ٥٠٠ مم بقرية نقاليفة -مركز سنورس.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.