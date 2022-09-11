انت الان تتابع خبر بوابة الأزهر الإلكترونية مسابقة الأزهر.. رابط التقديم بسرعة والتخصصات المطلوبة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بدأ الجميع يبحثون عن بوابة الأزهر الإلكترونية مسابقة الأزهر والرابط الخاص بها، وهي من الأشياء الهامة التي تم الكشف عنها مؤخراً لجميع الأشخاص الذين يريدون التقديم فيها، ويتم تعيين 16 ألف معلم في المعاهد الأزهرية، ويبحث الكثير من المواطنين عن أسهل طريقة للتقديم.
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية مسابقة الأزهر
وطبقاً إلى الوزارة أنه يتم التقديم بطلب مقدم لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعيين المدرسين في جميع المجالات بالمعاهد الأزهرية، والتقديم يكون إلكتروني من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2022 بعد الإعلان عنه.
التخصصات المطلوبة في مسابقة الازهر 2022
- معلم مساعد قرأن من خريجي جامعة الأزهر تحصص علوم شرعية وعلوم عربية.
- معلم مساعد رياضيات من خريجي كليات تربية أو علوم في جامعة الأزهر أو خريجي الجامعات الأخرى تخصصات رياضيات.
- معلم مساعد إنجليزي خريج ألسن أو أداب أو تربية أو لغات وترجمة أو دراسات إنسانية تخصص إنجليزي.
- معلم مساعد رياض أطفال إناث من خريجات كليات رياض الأطفال وكليات الدراسات الإنسانية وكليات التربية الطفولة.
- معلم مساعد كمياء وفيزياء وأحياء.
- معلم مساعد في حاسب آلي.