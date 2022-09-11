انت الان تتابع خبر بوابة الأزهر الإلكترونية مسابقة الأزهر.. رابط التقديم بسرعة والتخصصات المطلوبة والان مع التفاصيل

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية مسابقة الأزهر

رياض - احمد صلاح - بدأ الجميع يبحثون عن بوابة الأزهر الإلكترونية مسابقة الأزهر والرابط الخاص بها، وهي من الأشياء الهامة التي تم الكشف عنها مؤخراً لجميع الأشخاص الذين يريدون التقديم فيها، ويتم تعيين 16 ألف معلم في المعاهد الأزهرية، ويبحث الكثير من المواطنين عن أسهل طريقة للتقديم.

وطبقاً إلى الوزارة أنه يتم التقديم بطلب مقدم لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعيين المدرسين في جميع المجالات بالمعاهد الأزهرية، والتقديم يكون إلكتروني من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2022 بعد الإعلان عنه.

التخصصات المطلوبة في مسابقة الازهر 2022