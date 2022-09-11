انت الان تتابع خبر عاجل.. حريق هائل في محل مكياج بحارة اليهود.. 3 سيارات إطفاء للسيطرة عليه والان مع التفاصيل

حريق هائل في محل مكياج بحارة اليهود

رياض - احمد صلاح - نشب حريق هائل في محل مكياج بحارة اليهود منذ قليل بدائرة الجمالية، وهي من أبرز الأشياء التي أثارت حالة من الذعر والقلق الكبير بين المتواجدين في المكان، وتم الدفع بالكثير من السيارات الكثيرة للسيطرة عليه.

وحصلت عمليات إطفاء القاهرة على بلاغ بنشوب حريق في محل مكياج داخل حارة اليهود في الجمالية، وسريعاً ما توجهت 3 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وجاري السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلي باقي المحلات والمخازن الأخرى المجاورة. سبب

حريق حارة اليهود

وحدث حريق حارة اليهود بسبب استعمال الأسلاك الكهربائية المقلدة لا تتحمل الكثير من الضغوط التي نتج عنها نشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، وهذا بسبب الأحمال الزائد وتشغيل الكثير من التكيفات والأجهزة الكهربائية وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجانب مصدر حراري.