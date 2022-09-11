انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حكاية الطفل شنودة.. والده بالتبني يكشف تفاصيل العثور عليه وعمر يوم والان مع التفاصيل

حكاية الطفل شنودة بعد التبني

رياض - احمد صلاح - قام فاروق فوزي صاحب قصة حكاية الطفل شنودة والده بالتبني، بالكشف عن أنهم عثروا على الطفل في دورة المياه داخل الكنيسة وهو عمره يوم واحد، وسجل له شهادة ميلاد باسمه حتى لا يصاب بأي ضرر نفسي وهو شاب.

وقال فاروق فوزي في لقاء ببرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامي خيري رمضان على قناة القاهرة والناس، أن ابنة شنودة بعيد عنه من 8 شهور، وذلك لأنه سلمه إلى التبني بدار الرعاية حتى لا يسبب ضرر إلى الكنيسة من تبنيه الطفل شنودة.

وتابع قائلاً “في واحدة من أقاربي راحت عملت محضر وبلاغ في القسم وقالت إنه طفل مسلم عشان تهيج الناس عليا، وأنا خفت يحصل ضرر للكنيسة”، مشيراً إلى أن الطفل شنودة يعاني من حالة نفسية سيئة ويتابعه طبيب نفسي”.