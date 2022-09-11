المجلس العربى للمياه: يجب إحياء القيم والمبادئ لمواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه، أهمية إحياء القيم والمبادئ لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن العالم يعيش مشاهد إنسانية تجمع متناقضات بين عواصف وأمطار وسيول.





وقال أبوزيد، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ COP 27"، إن المشاهد التى يعيشها العالم اليوم تؤكد أن المياه هى عنصر الحياة الأول، والذى لم نحسن استخدامه بشكل جيد.

وأضاف أن الأبحاث العالمية ترصد التغيرات المناخية، والتى تؤثر على المياه، والتى نتج عنها موجات جفاف، ما انعكس سلبا على النقل النهرى ومياه الشرب، فضلا عن بعض الدول التى تواجه فيضانات مدمرة.

وأوضح أبوزيد أن أسباب اختلال الدورة المائية ناشئة عن التغيرات المناخية والسبب فيها الإنسان، مشيرا إلى أن المجلس العربى للمياه يدعو قمة المناخ إلى مناقشة التوقعات المستقبلية، والتى تشير إلى زيادة الطلب على المياه ودعم إنشاء صندوق لتنمية البنية الأساسية، حيث يواجه القرن الإفريقى أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود.

وأشار إلى أن الأمن المائى للعالم مسؤولية كبيرة ومهمة، مؤكدا السعى الحثيث لتحقيق التناغم بين أهداف التنمية المستدامة.

كان منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)"، قد انطلق، صباح اليوم الأحد، والذى ينظمه المجلس العربى للمياه، تحت رعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة البيئة، ويشارك فى المنتدى كبار المسؤولين والخبراء وقادة الفكر من 30 دولة لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغيُّر المناخ على البيئة والتنمية، بما في ذلك تدابير التكيّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره على العديد من القطاعات.