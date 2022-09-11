وزيرة البيئة: 19 دولة عربية تحت خط الفقر المائى.. ومصر مهتمة بقضايا المناخ

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بقضايا البيئة والمناخ، حيث أنشأت المجلس الأعلى للتغيرات المناخية، الذى يرأسه حاليا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.





وأضافت الوزيرة -فى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها رئيس جهاز شؤون البيئة على أبوسنة، خلال فعاليات منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)"- أن مصر نفذت العديد من المشروعات؛ للتخفيف من التغيرات المناخية، التى اشتملت على رؤية مصر 2050 بتمويل يبلغ 231 مليار دولار للتكيف مع التغيرات المناخية.

وتابعت أن إمداد الطاقة يتطلب توفير كميات كبيرة من المياه فى عالم يعانى ندرة المياه، مشيرة إلى أن الدول العربية من أكثر المناطق ندرة فى المياه، حيث يبلغ متوسط حصة الإنسان فى الدول العربية 500 متر مكعب من المياه فى العام، لافتة و19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائى.

وأوضحت أن الموارد المائية للدول العربية تبلغ 350 مليار متر مكعب، منها 2% فقط من الأمطار، مما يهدد العديد من الدول العربية بالتصحر، مشيرة إلى أهمية وضع استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية.

ونوهت الوزيرة بأن تأثير التغيرات المناخية على العالم يأخذ أولوية كبيرة على مائدة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) المقرر عقده فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ؛ لإيجاد الحلول لهذه القضية المهمة.

وانطلق منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)"، صباح اليوم، والذى ينظمه المجلس العربى للمياه، تحت رعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة البيئة، ويشارك فى المنتدى كبار المسئولين والخبراء وقادة الفكر من 30 دولة؛ لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغير المناخ على البيئة والتنمية، بما فى ذلك تدابير التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على العديد من القطاعات.