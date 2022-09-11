«الصحة» تعلن صرف حصة إضافية من وسائل تنظيم الأسرة فى دمياط

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الصحة والسكان، حملة لمتابعة توافر وسائل تنظيم الأسرة بالعيادات، والتأكد من وجود كفاءات مدربة على معايير تنظيم الأسرة من الأطباء والتمريض بوحدات ومستشفيات محافظة دمياط.





يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة الاهتمام بالقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية والمساهمة فى جودة الحياة الصحية للأسر المصرية، بالمتابعة الدورية لخطة عمل تنظيم الأسرة بالمحافظات، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة.

وبدوره أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتى ضمن خطة قطاع السكان وتنظيم الأسرة لمتابعة وتقييم أنشطة تنظيم الأسرة، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للجمهور، حيث تم متابعة صرف الوسائل وتوافر الأطباء المدربين على معايير تنظيم الأسرة من «المشورة وصرف وتركيب الوسائل» وكذلك متابعة فريق التمريض والوقوف على مدى تدريبهم لتقديم المشورة، ومعايير صرف الوسائل المسموح بها، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، والتعامل مع المنتفعات، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد الإعلامية اللازمة للتوعية.

وقال إنه جرى صرف حصة إضافية من وسائل تنظيم الأسرة للمحافظة استعداداً للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمزمع عقدها فى الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر الجارى، منوهاً بأنه يجرى تجديد العيادات المتنقلة لضمان توفير خدمة ذات جودة للمنتفعات بالأماكن المحرومة والنائية.

ومن ناحيته، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن الحملة تضمنت المرور على أربع إدارات صحية بمحافظة دمياط، شملت «دمياط، وكفر سعد والزرقا وفارسكور» حيث تم المرور على 4 وحدات صحية، و5 مستشفيات عامة، و3 عيادات متنقلة، بجانب المرور على مخزن المديرية.

وبدورها قالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم، إنه جرى متابعة نشاط خدمة «الطبيبة الزائرة» بالوحدات وتوفير عيادات متنقلة لتقديم الخدمات بالأماكن المحرومة والنائية، لافتة إلى أن فريق المرور قام بإجراء استبيان لبعض المنتفعات ومناقشة أرائهم وأفكارهم ومدى رضائهم عن خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات التى تم زيارتها.

وتابعت أنه خلال المرور، جرى متابعة توافر وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بعد الولادة مباشرة لتجنب الحمل غير المرغوب فيه والتى يطبقها القطاع حالياً بالتعاون مع القطاع العلاجى والمستشفيات العامة والمركزية بالمديريات، كخطوة جادة فى هذا الشأن، وذلك من خلال تطبيق برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة، والذى يعتبر من التدخلات الحديثة لقطاع السكان، لحماية السيدات، وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال.

ومن جهتها أشارت الدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، إلى أنه عقب الزيارة الإشرافية بحضور الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وفرق الإشراف، تم عقد اجتماع، للتغلب على التحديات التى تواجه تقديم الخدمة بالمحافظة، وعرض المستهدفات الجديدة للخطة التى من شأنها رفع درجة الوعى بوسائل تنظيم الأسرة والمشكلة السكانية.