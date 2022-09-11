أبوالغيط: قمة المناخ المقبلة فرصة فريدة.. والتحديات تحتاج تعاونا عربيا

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن قمة المناخ المقبلة، فرصة فريدة لإعداد طرح كامل لأولوياتنا، والمنطقة العربية بالرغم من أنها تساهم بنسبة ضئيلة فى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، إلا أنها الأكثر تأثرا بهذه التغيرات، حيث تعانى المنطقة نقصا مائيا واضحا.





وأضاف أبوالغيط -فى كلمته خلال الجلسة الأولى من فعاليات منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)"، الذى بدأ صباح اليوم الأحد، وينظمه المجلس العربى للمياه، تحت رعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة البيئة- أن العالم ما زال يعانى وضعا مترديا أثر على التنمية، حيث خلفت جائحة كورونا وما تلاها من أزمات تركة كبيرة.

ولفت إلى أن الأرقام أصدق بيانا، حيث تشير المؤشرات إلى تضخم الديون، وخاصة على الصعيد العربى، والذى تأثر بشكل أكبر بهذه الأزمات، حيث أضافت الأزمات الأخيرة أعباء إضافية إلى الأزمات التى تعانيها بالفعل.

وتابع أنه عندما بدأت الأزمة الروسية أثرت بشكل ملحوظ على سوق الإمدادات الغذائية والطاقة، حيث إن المنطقة العربية تحظى بثلث الصادرات الروسية - الأوكرانية، والمتابع لأزمة الغذاء العربية يرى أنها ستستمر لفترة.

وأوضح أنه لا يمكن تحسين مجال الغذاء إلا بتحسين مصادر المياه وتجاوز السياسات التقليدية واستبدالها بنظرة أوسع شمولية لتحقيق الإدارة المتكاملة لهذه الأزمات، وأن مجابهة التحديات الحالية تحتاج تعاونا عربيا عن طريق تقاسم الأعباء وتبادل الخبرات.

وبدأ منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)"، صباح اليوم الأحد، وينظمه المجلس العربى للمياه، تحت رعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة البيئة، ويشارك فيه كبار المسئولين والخبراء وقادة الفكر من 30 دولة لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغيُّر المناخ على البيئة والتنمية بما فى ذلك تدابير التكيّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره على العديد من القطاعات.

ويجرى فعاليات المنتدى مناقشة 8 محاور رئيسية، تتناول جميعها تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم البلدان فى العالم، والتركيز على الأمن الغذائى والمائى، فى ظل تغير المناخ، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجى، والتحكم فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، فضلا عن وسائل النقل المستدام والمدن.