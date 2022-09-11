تموين الدقهلية: تحرير 44 محضرا متنوعا فى مجال المخابز والأسواق

وأوضح وكيل الوزارة - فى بيان، اليوم الأحد- أن المخالفات متنوعة، حيث تم تحرير 20 محضرا لنقص الوزن، و4 محاضر نقص مواصفات، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم وجود قائمة أسعار، 4 محاضرعدم إعلان عن الأسعار، 5 محاضرعدم حمل شهادة صحية، محضر عدم إعلان عن المقررات التموينية، محضرغلق المحل التموينى فى مواعيد العمل الرسمية، محضرى تجميع أرز شعير بدون ترخيص، ومحضر مخالفة قانون حماية المستهلك، 4 محاضر عدم التزام بأسعار الأرز.
وأضاف أنه تم التحفظ على 20 طن أرز شعير، و255 كجم أرز أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالبهم واحتياجاتهم من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وحزم حيال المخالفين.
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