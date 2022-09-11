«معلومات الوزراء»: تغير المناخ يعيد تشكيل خريطة قطاع السيارات عالميا

جدة - نرمين السيد - وأشار مركز المعلومات إلى أن تسريع الانتقال لاستخدام السيارات ذات الانبعاثات الصفرية أصبح أمرا حاسما لإزالة الكربون من النقل البرى وتلبية الأهداف المناخية العالمية، فعلى المستوى العالمى، ينتج عن احتراق الوقود فى قطاع النقل حاليا انبعاث ما يقرب من 12 جيجا طن من ثانى أكسيد الكربون فى الهواء سنويا، وهو ما يمثل حوالى 25٪ من إجمالى غازات الاحتباس الحرارى، كما شكلت السيارات والشاحنات الصغيرة 21٪ من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون عالميا خلال عام 2020.

ومع توقعات النمو السكانى والاقتصادى، فمن المنتظر أن يزداد الطلب العالمى على النقل بشكل كبير خلال العقود القادمة، وبالتالى تتضاعف انبعاثات الغازات الدفيئة فى قطاع النقل من الاحتراق وإنتاج الوقود والكهرباء إلى 21 جيجا طن من ثانى أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2050 فى حالة عدم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الانبعاثات.

وأشار المركز إلى تأثير الأهداف المناخية على مبيعات السيارات العالمية، فأوضح أنه وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة من المتوقع أن يتضاعف عدد السيارات الخاصة فى جميع أنحاء العالم ثلاث مرات بحلول عام 2050، ما يتبعه زيادة فى حجم انبعاثات الكربون فى الغلاف الجوى، ومع التوجه العالمى لتحقيق الأهداف المناخية، سارعت العديد من الدول بتبنى مجموعة من السياسات التى تستهدف التحول من استخدام السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلى إلى استخدام الحلول الأخرى من السيارات الموفرة للوقود والسيارات الكهربائية.

ودعت الشركات البريطانية التابعة لتحالف أساطيل الكهرباء فى المملكة المتحدة الحكومة إلى استهداف مبيعات السيارات والشاحنات الكهربائية بنسبة 100٪ بحلول عام 2030، كما وقع الرئيس "بايدن" على أمر تنفيذى ينص على أن 50٪ من جميع سيارات الركاب الجديدة والشاحنات الخفيفة يجب أن تكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، وفى ظل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تحولا بعيدا عن مركبات الاحتراق الداخلى نحو السيارات الكهربائية.

ويتوقع تحليل مركز المعلومات أن التمسك بالأهداف المناخية سيترجم إلى زيادة تدريجية فى حصة المركبات الكهربائية على المدى القصير حتى عام 2030، يليه انخفاض حاد فى السوق العالمية للمركبات التى تعمل بالبنزين، وزيادة سريعة فى حصة المركبات الكهربائية وأنواع المركبات الأخرى، مثل سيارات الهيدروجين، مشيرا إلى أنه فى عام 2012، بلغ إجمالى حجم مبيعات السيارات الكهربائية 120 ألف سيارة فقط فى جميع أنحاء العالم، ولكن مع حلول عام 2021 أصبح يتم بيع أكثر من هذا العدد أسبوعيا، حيث وصل إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2021 إلى حوالى 6.6 ملايين سيارة، ممثلة بذلك 10% من مبيعات السيارات العالمية، أى أربعة أضعاف عام 2019، وحافظت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية على الارتفاع القوى خلال عام 2022، حيث تم بيع 2 مليون سيارة فى الربع الأول من العام، بزيادة قدرها 75٪ عن نفس الفترة من عام 2021.

وذكر التحليل أنه على الرغم من استمرار تطور المبيعات، فإن هناك الكثير من العوامل التى قد تعيق هذا التطور، حيث يعتمد الانتقال على حجم استثمارات الشركة الحالية فى المركبات الكهربائية؛ فبعض الشركات فى وضع جيد بالفعل لاغتنام فرص التحول المناخى من خلال زيادة مبيعات المركبات الكهربائية لتعويض الانخفاض فى مبيعات السيارات التقليدية، إلا أنه من ناحية أخرى، قد تشهد الشركات التى لديها موارد مالية أضعف لتمويل نمو مبيعات السيارات الكهربائية آثارا سلبية أكبر لمخاطر الائتمان بسبب عدم التكيف، حيث لا تزال قيمة مبيعات السيارات التقليدية الحالية تمثل جزءا كبيرا من عائداتها.

بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضا تفضيلات المستهلكين، والتى قد تسهم أو تحد من سرعة الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية، حيث أوضحت دراسة صادرة عن مؤسسة ""Deloitte البريطانية فى عام 2022، بعنوان Global Automotive Consumer Study، أن العديد من مستهلكى السيارات فى الدول المختلفة لا يزالون يفضلون استخدام السيارات التقليدية، حيث قامت الدراسة برصد تفضيلات المستهلكين لأنواع السيارات فى مجموعة من الدول الكبرى، وأوضحت البيانات أن اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية كان الأعلى فى كل من كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، بينما لا يزال تفضيل السيارات التقليدية التى تعمل بالبنزين يهيمن فى كل من الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا.

وتناول التحليل أبرز التوصيات لتسريع استيعاب المركبات الكهربائية فى جميع أنحاء العالم، أهمها "إعادة هيكلة الدعم"، فمع نضوج سوق السيارات الكهربائية، يجب أن ينخفض الاعتماد على الإعانات المباشرة ويتلاشى تدريجيا، وكذلك يمكن أن تكون البرامج ذات الميزانية المحايدة - التى تقوم على فرض ضرائب على السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلى لتمويل الإعانات والدعم المقدم لصناعة السيارات الكهربائية- أداة سياسة انتقالية مفيدة فى الوقت الحالى، و"تشجيع الاقتصادات الناشئة والنامية"، حيث يجب أن تعطى كهربة النقل البرى فى الاقتصادات الناشئة والنامية الأولوية للحافلات ذات العجلتين أو الثلاث عجلات والحافلات الحضرية؛ لأن هذه الأنواع من المركبات هى الأكثر تنافسية من حيث التكلفة.

كما تناول "توسيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية وشبكات الشحن الذكية"، وذلك من خلال استمرار الحكومات فى دعم وتعزيز البنية التحتية اللازمة للتحول إلى استخدام السيارات الكهربائية؛ إما من خلال اللوائح التى تتطلب بناء محطات الشحن أو من خلال السياسات المالية والدعم، مع ضمان جعل سلاسل إمداد السيارات الكهربائية آمنة ومرنة ومستدامة عبر تعزيز قدرات الاستخراج والمعالجة للمعادن المستخدمة فى صناعة البطاريات.