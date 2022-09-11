الخميس.. آخر موعد لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - وطالب المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أبنائه الطلاب والطالبات الذين قاموا بالتسجيل على الموقع لإجراء الاختبارات التوجه إلى كلياتهم قبل يوم الخميس، حيث لن يتم إجراء أية اختبارات بعد هذا الموعد.

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