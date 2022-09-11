رئيس الوزراء يواصل متابعة استعدادات مؤتمر المناخ «COP27» فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - يواصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، متابعته الاستعدادات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، المقرر عقده خلال نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.





ويستهل مدبولى، المتابعة بعرض للمشروعات من محافظ جنوب سيناء، ولقاء عدد من المستثمرين السياحيين. وبدأ رئيس الوزراء، زيارته لمدينة شرم الشيخ، أمس السبت، لتفقد مشروعات تطوير المدينة والتجهيزات الخاصة بتنظيم مؤتمر تغير المناخ (Cop27) واستهلها بتفقد تفاصيل أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولى، يليها متابعة تطبيقات منظومة الحلول الرقمية الذكية والدفع الإلكترونى بشرم الشيخ، ثم تفقد مشروع تطبيقات الهوية البصرية بالمطار وزيارة المنطقتين الخضراء والزرقاء المقامتين على هامش قمة المناخ ثم تفقد قاعة مؤتمرات قمة المناخ بشرم الشيخ، واستعدادات عدد من الفنادق لاستضافة ضيوف مؤتمر المناخ.

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