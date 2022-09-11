مصر وفيتنام تعقدان الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، الجانب المصرى، فى الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وفيتنام، بينما ترأس الجانب الفيتنامى نائب مساعد وزير الخارجية الفيتنامى Pham Quamg Hieu.





وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين مصر وفيتنام فى المجالات التجارية والثقافية والسياحية، وأهمية العمل على تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال السنوات القليلة الماضية، وزيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين.كما اتفق الجانبان على أهمية بذل الجهود من أجل زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وفقا لما سبق الاتفاق عليه بين رئيسى البلدين.

واستقبل وزير الخارجية الفيتنامى Bui Thanh Son السفير أيمن كامل، على هامش مشاركته فى الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين البلدين، حيث رحب وزير الخارجية بنتائج الجولة وما تضمنته من الاتفاق على موضوعات هامة. كما أعرب وزير الخارجية عن ثقة فيتنام فى نجاح مصر فى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

وأشار إلى حرص بلاده على المشاركة فى أعمال المؤتمر والمساهمة فى إنجاحه، مؤكدا على الأهمية التى توليها فيتنام لعلاقات الصداقة التى تربط بين البلدين ومعربا عن أهمية قيام الطرفين بالتنسيق فيما بينهما لتعزيز علاقات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، واتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الدورة السادسة للجنة المشتركة قريبا، فضلا عن تنظيم العديد من الفعاليات فى البلدين خلال عام 2023 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وخلال اجتماعه مع أعضاء الغرفة التجارية الفيتنامية وعدد من ممثلى الشركات، أعرب السفير أيمن كامل عن الأهمية التى توليها مصر لتعزيز علاقتها بفيتنام فى مختلف المجالات، حيث تعتبرها شريكا هاما لها فى المنطقة الآسيوية، مشيرا إلى أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التى تقف أمام تطوير العلاقات التجارية.

وعرض كافة التسهيلات التى توفرها مصر من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا على أهمية العمل على تحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين، وتشجيع الشركات ورجال الأعمال فى البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون فيما بينهما.