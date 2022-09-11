الأرجنتين: نقدر دور مصر كرئيس للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - سلم السفير كاظم، سفير جمهورية مصر العربية لدى الأرجنتين، وزير الخارجية الأرجنتينى سانتياجو كافييرو، الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الرئيس الأرجنتينى، ألبرتو فيرنانديز، للمشاركة فى قمة قادة العالم التى ستعقد يومى 7 و8 نوفمبر 2022، فى إطار مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.





وأعرب وزير الخارجية الأرجنتينى -خلال اللقاء- عن تقدير بلاده للدور الذى تضطلع به مصر كرئيس للدورة المقبلة للمؤتمر وعن دعمها لمصر فى تلك المهمة وثقتها فى خروج المؤتمر على النحو المنشود، مشددا على التزام بلاده بقضايا المناخ، مستعرضاً جهودها للتنسيق مع دول منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبى من أجل بلورة موقف إقليمى موحد لطرحه خلال مؤتمر COP27.

ومن ناحيته، أبدى السفير المصرى، تطلع مصر لمشاركة أرجنتينية نشطة وفعالة وعلى أعلى مستوى فى أعمال المؤتمر، بما يعكس الدور الريادى للأرجنتين فى مجال حماية البيئة والعمل المناخى. كما ناقش الجانبان سُبل تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الممتازة بين البلدين، وكذا كيفية الارتقاء بالتعاون الثنائى إلى آفاق أرحب، مبرزين أهمية تكثيف اللقاءات بين المسئولين رفيعى المستوى من البلدين واستئناف آليتى المشاورات السياسية واللجنة الاقتصادية المشتركة.

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