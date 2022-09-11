السداد على 3 دفعات.. تخفيض مصروفات أبناء العاملين بـ«التعليم» لـ50%

جدة - نرمين السيد - الوزارة قالت -فى بيان- إنه سيجرى سداد الـ50% على 3 دفعات أو أقساط، على سبيل المثال 20% قسط أول، و15% لكل قسط من القسطين الثانى والثالث.

وحددت الوزارة -فى وقت سابق- مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلى:

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائى.

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادى.

- 520 جنيها للصف الأول الثانوى العام.

- 505 جنيهات من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام.

- 220 جنيها للصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).

- 205 جنيهات باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.