جدة - نرمين السيد - الوزارة قالت -فى بيان- إنه سيجرى سداد الـ50% على 3 دفعات أو أقساط، على سبيل المثال 20% قسط أول، و15% لكل قسط من القسطين الثانى والثالث.
وحددت الوزارة -فى وقت سابق- مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلى:
- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائى.
- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادى.
- 520 جنيها للصف الأول الثانوى العام.
- 505 جنيهات من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام.
- 220 جنيها للصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).
- 205 جنيهات باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السداد على 3 دفعات.. تخفيض مصروفات أبناء العاملين بـ«التعليم» لـ50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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