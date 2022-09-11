انطلاق منتدى «البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر COP 27»

جدة - نرمين السيد - بدأت فعاليات منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)"، الذى ينظمه المجلس العربى للمياه، اليوم الأحد، برعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة البيئة.





ويشارك فى المنتدى -المنعقد فى القاهرة، خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجارى- كبار المسؤولين والخبراء، وقادة الفكر من 30 دولة؛ لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغيُّر المناخ على البيئة والتنمية، بما فى ذلك تدابير التكيّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره على العديد من القطاعات.

ويجرى خلال فعاليات المنتدى مناقشة 8 محاور رئيسية، تتناول جميعها تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم البلدان فى العالم، والتركيز على الأمن الغذائى والمائى، فى ظل تغير المناخ، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجى، والتحكم فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، فضلا عن وسائل النقل المستدام والمدن.

تأتى فعاليات المنتدى ضمن الاستعداد لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) المقرر عقده فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، من خلال بلورة الرؤى والمبادرات ذات الصلة، فضلا عن تحسين وتعزيز سبل التعاون بين صانعى القرار وخبراء البيئة والتنمية المستدامة.

يجرى من خلال المنتدى، اقتراح توصيات لمؤتمر قمة المناخ فى شرم الشيخ (COP27)، مع تسليط الضوء على الابتكار والتقدم فى مجال حماية البيئة، وتحديد التحديات الرئيسية التى تواجه تغير المناخ وأفضل استراتيجيات التنمية المستدامة اللازمة للتغلب على تلك التحديات.