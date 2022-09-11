الأرصاد: ارتفاعات طفيفة فى درجات الحرارة اليوم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم ارتفاعات طفيفة فى درجات الحرارة، وبخاصة خلال فترات النهار، "حيث نتأثر بامتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وستستمر ارتفاعات درجات الحرارة غدا الإثنين، ومع يوم الثلاثاء والأربعاء ستبدأ فى الانخفاض لنشعر بأجواء خريفية نهارا وليلا.





وأضافت غانم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات، والأجواء فى فترة النهار حارة رطبة على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى». وتابعت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الأجواء ستكون شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد، مثل شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وفى فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وبدأنا نشعر بالتحسن فى الأحوال الجوية، وبخاصة فى ظل وجود نشاط للرياح يقلل من إحساسنا بنسب الرطوبة». وأشارت إلى أنّ الأجواء معتدلة تماما خلال فترات الليل، كما يستمر تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث ستؤدى إلى انخفاض فى الرؤية الأفقية، وبالتالى فإن قائدى المركبات والمسافرين عبر هذه الطرق، القيادة بهدوء تام واتباع تعليمات المرور، لافتةً إلى أن الفترات القادمة ستشهد زيادة كثافة الشبورة المائية وستؤدى إلى المزيد من انخفاض الرؤية الأفقية.

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