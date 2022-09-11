وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تثق بالشباب فى ظل الجمهورية الجديدة

وذكرت وزارة الهجرة -فى بيان، اليوم الأحد- أن السفيرة سها جندى ثمنت، خلال اللقاء، جهد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتعاون فى ملفات التأهيل السياسى للشباب المصرى، مشيرة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب جيل جديد من نسيج المجتمع المصرى، يدرك مسؤولياته تجاه وطنه، وقضايا الوطن، وحماية أمنه القومى كأولوية فى مواجهة التحديات التى يتعرض لها.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى ثقة القيادة السياسية فى الشباب وتعزيز مشاركتهم فى مناحى الحياة السياسية كافة، بل والجهاز الحكومى، نهج جديد تتبعه الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة التى نعيشها، فنحن نملك جيلا جديدا يستحق ممارسات جديدة تبنى ولا تفرق.
وأشادت الوزيرة بجهد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الدولة ومؤسساتها، لجعل أصوات الشباب مسموعة وحاضرة فى صنع القرار السياسى، مؤكدة أن التنسيقية نموذج للعمل على تحقيق التكامل بين شباب الأحزاب والسياسيين، وترسيخ تجربة جديدة فى ممارسة العمل العام بهدف التكاتف خلف مشروع وطنى جامع من شأنه إرساء دعائم الدولة المصرية وإعلاء مصالح المجتمع.
من ناحيته، نوه النائب عماد خليل، باستمرار التعاون فى ملف شباب المصريين الدارسين بالخارج، ومركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، فضلًا عن ربط المصريين بالخارج والبرامج والمبادرات المختلفة التى تهدف لزيادة الولاء والانتماء.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تعزيز التعاون مع وزارة الهجرة فى كافة البرامج التى من شأنها دعم الشباب المصرى، وكذلك دعم كل ملفات الوزارة والتى نجحت فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.
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