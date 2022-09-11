الصحة تطلق حملة مجانية لتنظيم الأسرة.. اعرف الأماكن

جدة - نرمين السيد - وتنطلق الحملة بداية من اليوم وحتى 22 سبتمبر 2022 فى محافظات (دمياط - أسيوط - المنيا - الفيوم - قنا - الدقهلية - الشرقية - السويس - الجيزة - القليوبية - أسوان - بنى سويف - المنوفية – كفرالشيخ)، وفى بور سعيد حتى 15 سبتمبر.

وتستهدف الحملة رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، والحفاظ على صحة الأم والطفل، ورفع الوعى الصحى للأسرة المصرية، وسيتم إقامة معارض لنوادى المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتهن الذاتية، وإكسابهن المزيد من الخبرات.

كما سيتم إقامة معارض للمشغولات اليدوية، والمصنوعات الجلدية، وأعمال الخياطة والتريكو التى تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادى المرأة.