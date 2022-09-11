توجيه الرئيس السيسي بالإسراع فى تنفيذ مشروعات «الطاقة الخضراء» يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان السيسى: الإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء بالتعاون مع الجانب الاسترالى والنرويجى ذكرت صحيفة الأهرام ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء مع شركة «إف. إف. أي» (FFI) الاسترالية للطاقة، والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الاسترالية فى هذا المجال، وذلك فى ظل الاهتمام الذى توليه مصر لمواكبة التوجه العالمى بنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وفى إطار الإستراتيجية الوطنية التى تهدف لزيادة إسهام نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والتى تأتى فى إطار حرص الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.

وأوضحت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاءت خلال استقباله، أمس، أندرو فورست، رئيس شركة «إف. إف. أي» الاسترالية للطاقة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الشركة الاسترالية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما فيها مشروع إنتاج طاقة كهربائية بمقدار 9٫2 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح مثل الألواح الشمسية وتوربينات الهواء.

وأشارت إلى أنه فى اجتماع آخر، أكد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجى، نظرا للخبرة العريضة التى يتمتع بها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة فى ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالا لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس.

وأوضحت أن تصريحات الرئيس جاءت خلال استقباله، أمس، تارييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة «سكاتك» النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونقلت عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول بحث التعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح، فى إطار الإستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة.

ودوليا وتحت عنوان تشارلز الثالث يلقى خطابه الأول للأمة.. ويتعهد بـ «الولاء والاحترام» للمملكة ، قالت صحيفة الأهرام تعهد تشارلز الثالث ملك بريطانيا، فى خطابه الأول للأمة أمس، بخدمة الأمة و"الولاء والاحترام"، كما فعلت "والدته الحبيبة" الملكة إليزابيث الثانية، مؤكدا أنه يدرك جيدا الواجبات والمسئوليات الكبيرة المنوطة بالملك‪.‬

وأشارت إلى أن مجلس الانضمام أعلن من قصر سانت جيمس بلندن، أمس، تشارلز الثالث ملكا جديدا لبريطانيا، موضحة أن المجلس يتكون من أعضاء مجلس المملكة الخاص، وهم مجموعة من أرفع مسئولى الدولة، ومن بينهم زوجة الملك كاميلا ونجله ويليام، ورئيسة الوزراء ليز تراس، ورئيس أساقفة كانتنبرى، ورؤساء وزراء سابقون ومسئولون ملكيون، بالإضافة إلى بعض كبار موظفى الخدمة المدنية، ومفوضى الكومنولث، وعمدة لندن.‪

وأشارت إلى أن الملك أدى القسم أمام مجلس اعتلاء العرش، ثم وقع على وثيقة تنصيبه، كما قام الأمير ويليام ولى العرش بالتوقيع، كما وقعت كاميلا زوجة الملك على الوثيقة‪.‬

ولفتت إلى أنه بعد انتهاء الجلسة، واصل أعضاء مجلس اعتلاء العرش توقيع وثائق موافقتهم على تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا ثم جرت مراسم الإعلان الثانى عن تنصيب تشارلز الثالث ملكا من شرفة قصر سانت جيمس، وتمت قراءة إعلان التنصيب، بينما دوت طلقات المدفعية احتفالا بالتنصيب، كما أطلقت 41 طلقة مدفعية فى هايدبارك ضمن المراسم.

وبالانتقال إلى صحيفة الأخبار ، نجد أنها تقول تحت عنوان تحديد أسعار الأرز فى الأسواق من 12 إلى 15 جنيها للكيلو ، أصدر د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد أسعار بيع الأرز الأبيض المعبأ والسائب فى الأسواق تنفيذا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمواجهة أى محاولة لرفع الأسعار فى الأسواق المحلية خاصة وأن الأرصدة تكفى الاحتياجات ويوجد فائض كبير للتصدير للخارج.

وأوضحت الصحيفة أن القرار تضمن ألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ على 15 جنيها، وألا يزيد سعر كيلو الأرز السائب على 12 جنيها، وإلزام المحال والمتاجر ومنافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض فى أماكن واضحة أمام المستهلكين، مشيرة إلى أنه تم تحديد العقوبات على المخالفين لقرار الإعلان عن الأسعار والعقوبة على المخالفين بتطبيق غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونقلت الصحيفة عن د. على المصيلحى وزير التموين تأكيده، أن قرار تسعير الأرز يسرى لمدة 3 أشهر ويتم مده لفترة أخرى طبقا لأوضاع السوق، مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية بتطبيق القرار وتنظيم حملات رقابية على الأسواق والمحلات للتأكد من التعامل بالأسعار المحددة والتصدى لأى محاولات للتلاعب.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين..وطالب التجار وأصحاب المنافذ والمحلات بالإعلان عن الأسعار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وبالانتقال إلى الشأن العربى، وتحت عنوان تعاون «مصرى - سوداني» بمختلف المجالات ، نقلت صحيفة الأخبار عن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاهتمام الدائم للحكومة المصرية بالتواصل مع الجانب السودانى، والعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى وتشجيع مجتمعات رجال الأعمال فى البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية فى مصر والسودان والاستفادة من المزايا التنافسية المتاحة لدى البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائه مع أحلام مدنى مهدى، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية السودان، وذلك فى إطار زيارتها لمصر، لبحث مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمختلف المجالات.

وقالت الصحيفة إن عبدالوهاب شدد، على الاهتمام بالتعاون مع الجانب السودانى لتبادل الخبرات فى العديد من المجالات المتعلقة بالترويج للاستثمار، ومجال تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال المراكز المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان مصر تطلق مبادرة «المدن المستدامة» من كينيا ، قالت صحيفة الأخبار ، أعلنت مصر، من المقر الرئيسى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» بالعاصمة الكينية نيروبى، عن الإطلاق الرسمى لمبادرة المدن المستدامة المقرر إطلاقها على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر وجهت دعوة لوزراء الإسكان على مستوى العالم لحضور الاجتماع الوزارى الموسع بخصوص المدن المستدامة، فى إطار التحضير لأعمال مؤتمر المناخ.

ونقلت الصيحفة عن د. عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية قوله، إن المبادرة تعتبر واحدة من 4 مبادرات رئاسية بقيادة الأمم المتحدة تهدف إلى تسريع تنفيذ جداول أعمال التنمية الدولية بما فى ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس، ويتماشى ذلك مع غايات موئل الأمم المتحدة المتمثلة فى تعزيز البلدات والمدن المستدامة اجتماعيا وبيئيا وتوفير المأوى المناسب للجميع.

وتحت عنوان العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية.. "يسجلها التاريخ" ، نقلت صحيفة الجمهورية عن وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، تأكيده أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يعد نقلة حضارية يسجلها التاريخ وسوف تجنى ثمارها الأجيال القادمة، مثلها فى ذلك مثل غيرها من المشروعات القومية الكبرى، موضحا أن تلك الأعمال يتم تنفيذها على مستوى حضارى متطور يضاهى كبرى الدول التى تعتمد فى عملها على النظم الذكية والحديثة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اللقاء الذى عقده مع خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى، حيث جرى بحث عدد من الإجراءات الخاصة بميكنة العمل والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربى أوضح أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء عرض الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتذليل المعوقات التى تواجه التنفيذ، كما تناول الجهود المبذولة للاستعداد والتجهيز لانتقال مقار المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء فى الانتقال الفعلى للحى الحكومى.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان مناقشة الخطوات التنفيذية لبدء البرنامج القطرى لمصر ، قالت صحيفة الجمهورية بحثت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية DCEO برئاسة الدكتورة كيرى آن جونز، نائب الأمين العام للمنظمة، وكارلوس كوندى، رئيس مجموعة الشرق الأوسط وإفريقيا بإدارة العلاقات الدولية فى المنظمة الخطوات التنفيذية للبرنامج القطرى لمصر بالتعاون مع المنظمة، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الصحيفة عن السعيد تأكيدها عمق العلاقات والتعاون البناء بين مصر والمنظمة، وأن مصر دائما ما تحرص على الاستفادة من الخبرة الطويلة للمنظمة والدول الأعضاء فيها من أجل دعم الإصلاح الاقتصادى وخطوات التنمية الشاملة التى اتخذتها الحكومة المصرية فى الفترة السابقة، معربة عن تقديرها لحرص البعثة على مناقشة بعض الإنجازات الأخيرة لمصر والتقدم المحرز فى تنفيذ البرنامج القطرى لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وأشارت السعيد إلى أنه تم تصميم البرنامج القطرى كبرنامج متكامل مدته ثلاث سنوات من شأنه أن يسمح لمصر بالاستفادة من خبرة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى تصميم السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بالاعتماد على مجموعة اسعة من الركائز المتمثلة فى خمسة محاور للبرنامج هى الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الابتكار والإبداع، التحول الرقمى والإحصاءات، التنمية الشاملة والمستدامة، ومحور التنمية المستدامة.

وفى شأن آخر، وتحت عنوان تعزيز التعاون القضائى والدستورى مع الدول الإفريقية أكدت صحيفة المصرى اليوم أن مصر شددت على حرصها على توطيد التعاون وتعزيز مجالات التنسيق مع كل الدول الإفريقية، من أجل الدفع قدما بمسيرة التنمية، وضرورة التعاون القضائى والدستورى بين الدول الإفريقية، لمعالجة القضايا والتعامل مع التحديات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قضايا التنمية ومكافحة الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تأكيده فى كلمته خلال المنصة الافتتاحية لــ "اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية»، أن مصر تمد يد العون وتضع جميع إمكانياتها للمشاركة مع الأشقاء فى القارة نحو النهوض بمستقبل القارة فى شتى المجالات، مشيرا إلى أن التحديات الحالية تقتضى التدبر لمواجهة الأزمات والقضايا من منظور قانونى ودستورى.

وتابع: « الاجتماعات السابقة ونجاحها، تعطى لنا الكثير من الثقة فى نجاح الاجتماع السادس، ونتطلع لنجنى ثمار الاجتماع الحالى من أجل التعاون لأجل إفريقيا».