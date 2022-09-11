سفير مصر في بروكسل يبحث ملفات حماية المستهلك والهجرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 08:24 صباحاً - التقى السفير الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا، وزيرة الدولة البلجيكية لشئون الميزانية وحماية المستهلك "إيفا دي بليكر"، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في الفترة المقبلة، خاصة وأن ملف حماية المستهلك يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين. وأبرز السفير عبد العاطي اهتمام مصر بقضية حماية المستهلك، لاسيما في ضوء التعداد السكاني الكبير، موضحاً دور جهاز هيئة المستهلك كهيئة مستقلة لرفع الوعي المجتمعي إزاء الممارسات الضارة وتعريف المستهلكين بحقوقهم.

من جانبها، شددت الوزيرة البلجيكية على أهمية التنسيق والتعاون في ضوء الظروف العالمية المتغيرة التي أدت لعدم تكافؤ العلاقة بين المنتج والمستهلك، مشيرة إلى اهتمام بلجيكا مؤخراً بحماية المستهلك في عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحيلولة دون سرقة بيانات المستخدمين. واتفق السفير المصري مع الوزيرة البلجيكية على مواصلة التنسيق لبحث سبل التعاون مستقبلاً في مجال حماية المستهلك من خلال تبادل زيارات الخبراء، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات وبرامج التعاون الفني، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التوعية.

من ناحية أخرى، التقى السفير عبد العاطي وزيرة الدولة البلجيكية لشئون اللجوء والهجرة "نيكول دي مور"، حيث استعرض الجهود الوطنية المبذولة في مجال الهجرة واللاجئين، منوها بوجود ٩ مليون لاجئ ومهاجر في مصر تتحمل الدولة استضافتهم ويتلقون مختلف الخدمات مثل الصحة والتعليم والتشغيل. وقد أثنت الوزيرة البلجيكية على التعاون القائم مع مصر في مجال الهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، معبرة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال الهام، وزيارة مصر في أقرب فرصة لتبادل وجهات النظر مع المسئولين المصريين.