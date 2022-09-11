بالأدلة.. على جمعة يحسم الجدل حول حكم أخذ المرأة للأجر مقابل إرضاع أولادها

جدة - نرمين السيد - حسم الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النوب، ومفتى الجمهورية السابق، جدل حكم الدين فى أخذ الأم أجر مقابل إرضاعها لأطفالها وخدمة زوجها.





وقال جمعة، خلال لقائه الأسبوعى، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، إنه يجب أن نفرق أولا بين فقه الحياة وفقه القضاء، فالأول مبنى على الرحمة والمحبة والفضل، والثانة مبنى على العدل والقسط، ومعظم أوامر الشريعة وأحاديث السنة كانت فى فقه الحياة وليس القضاء لأنه الغالب.

وأكد جمعة، أنه فى فقه الحياة خدمة الزوجة لأبنائها وزوجها "حب"، وفى فقه القضاء يفرض عليها القاضى العمل فى حالة عجز الزوج عن توفير خادم وفقا لأغلب المذاهب الفقهية.

وأوضح، أن هناك فهما معوجا للآية القرآنية التى تحدثت عن أجر الرضاعة والمرأة فى العالم كله ترفض أن تنزل لهذه الدرجة من المعاملة، قائلا: "يجب أن نفهم كلام ربنا العالى بطريق صحيحة، وهذا الفهم بالرضاعة الحالية المنتشرة فهم معوج".

وأكد، أن السوشيال ميديا لها جانب سلبى وخطير فى هدم الأسر فى العالم كله، ناصحا بأنه لابد من فهم قواعد التعامل مع السوشيال ميديا حتى لا تتحطم الأسر.