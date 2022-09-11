مقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطنى: تشكيل اللجان يتميز بالتنوع

جدة - نرمين السيد - أعرب مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن شكره لمجلس أمناء الحوار الوطنى على اختياره مقررا مساعدا للجنة النقابات والمجتمع الأهلى ضمن المحور السياسى بالحوار الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة بمجرد انعقادها ستستمع لكل الآراء لتطوير أداء النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي.





وقال البدوى إن تشكيل مجلس الأمناء ولجان الحوار الوطنى يتميز بالتنوع، ويضم قامات من مختلف التيارات وممثلى المجتمع، مؤكدا ضرورة أن يكون الحوار الوطنى أداة لتوحيد الجبهة الداخلية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة. وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة - على مدار السنوات الماضية - لدعم المجتمع المدني، مشددا على أهمية المشاركة فى هذا الحوار بكل الطرق والاستفادة منه فى طرح القضايا والتحديات لوضع الحلول لها. وأعرب البدوى عن ثقته بأن يخرج هذا الحوار بأجندة أفكار وطنية من ممثلى المجتمع؛ للتعامل مع التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ضوء المتغيرات العالمية، داعيا إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية.

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