انتهاء تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الأهلية 2022 اليوم

جدة - نرمين السيد - ينتهى الموقع الإلكترونى للتنسيق، اليوم الأحد، من أعمال المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الأهلية 2022، والتى انطلقت الخميس الماضي، وذلك للراغبين فى التقدم للقبول بهذه الجامعات.





وكان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أعلن أنه تم قبول 14 ألف طالب وطالبة فى المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الأهلية وإعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات. وأشارت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، إلى أنه يحق للطلاب المُستنفذين للرغبات من المرحلة السابقة، وكذلك الطلاب الناجحين بالدور الثانى بالثانوية العامة التقدم للتنسيق الإلكترونى فى هذه المرحلة.

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