سيارات متنقلة.. تفاصيل خدمات «الحى المنتقل» فى شوارع القاهرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استعرض برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، خدمات مشروع الحى المتنقل الذى يقدم أكثر من 42 خدمة إلكترونية للمواطن، أبرزها تجديد تراخيص المحال.





وقال محمد عثمان، رئيس حى غرب القاهرة، إن الهدف من هذه الفكرة هو التيسير على المواطنين من خلال خدمات التحول الرقمى، مؤكدا أن السيارة المتنقلة التى يوجد بها الخدمات تقدم ما يقدمه الحى العادى. وأوضح، أن الخدمة فى الحى المتنقل مرتبطة بسيستم إدارى مع جميع الأحياء الثابتة الأخرى، مشيرا إلى أن هناك رغبة فى تطبيق هذا المشروع على مستوى الجمهورية.

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