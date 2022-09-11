الأوقاف: 20 مليون جنيه لإغاثة الأشقاء فى باكستان بسبب الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، أن ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية للوقوف إلى جانب أشقائها وقت الشدائد وفى إطار الدور الإنسانى للأوقاف.
وقالت الوزارة فى بيانها: "خالص دعائنا بأن يفرج الله عز وجل عنهم كل كرب وأن يتغمد الشهداء الذين لقوا ربهم جراء هذه الفيضانات بواسع رحمته وأن يلطف بجميع المضارين جراء هذه الفيضانات وأن يعوضهم خيرا عما فقدوه وألا يضيرهم بسوء ولا مكروه بعد ، كما نسأله سبحانه أن يفرج كروب المكروبين فى كل بقاع الدنيا وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين".
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