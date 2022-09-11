بعد اختيار 5 من أعضاءها ضمن اللجان.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توجه الشكر لمجلس "أمناء الحوار الوطنى"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:29 صباحاً -

أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن شكرها واعتزازها لثقة مجلس أمناء الحوار الوطني في اختيار 5 من أعضائها ضمن اللجان الفرعية.





كان مجلس أمناء الحوار الوطني اختار النائب علاء عصام مقررًا مساعدًا للجنة المحليات، وريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا للأسرة والتماسك المجتمعي، والنائب أحمد فتحي مقررًا للجنة الشباب، وزكي القاضي مقررًا مساعدًا للجنة الشباب، وباسم لطفي مقررًا مساعدًا للجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وهنات التنسيقية أعضائها لاختيارهم ضمن تشكيل اللجان الفرعية للحوار الوطني، متمنية لهم دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.

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