نجاد البرعي عن الحوار الوطني: عهد جديد لرسم المستقبل بمشاركة كل القوى السياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:29 صباحاً - أكد نجاد البرعي، عضو مجلس الحوار الوطني، أهمية الحوار بين القوى السياسية في كل الأوقات لحل المشكلات الكبرى، التي تواجه أي بلد، مشيرًا إلى أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة.

وقال البرعي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، الرئيس انتهى من عملية التأسيس للجمهورية الجديدة، ودخلنا الآن في مرحلة ترتيب الأولويات السياسية حول المطلوب في الجمهورية الجديدة والمشكلات التي يجب التصدي لها، لافتًا إلى أن الحوار الوطني يحظى بأهمية شديدة كونه أول حوار تشارك فيه الحكومة، بالإضافة إلى تضمنه كافة القوى السياسية والتجمعات باختلاف الأطياف، وسيكون الحديث وفقًا للدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأضاف، متوقع بدء عهد جديد به مشاركة حقيقية لكل القوى فالحوار ليس فقط بين مؤيد ومعارض وإنما هو حوار للقوى السياسية حول المستقبل، واصفًا الحوار الوطني بأنه سيكون خطة للمستقبل