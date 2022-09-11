النائب أحمد بهاء شلبي يعرب عن شكره لاختياره مقرراً مساعداً للجنة الصناعة بالحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:29 صباحاً - أعرب النائب احمد بهاء شلبي، في بيان أصدره، اليوم، عن اعتزازه وتقديره وشكره لاختيار مجلس أمناء الحوار الوطني له مقرراً مساعداً للجنة الصناعة بالحوار الوطني.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، عن اختيار النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن مقرراً مساعداً للجنة الصناعة بالحوار.

وأكد النائب احمد بهاء شلبي، أن مصر بها عديد من القلاع الصناعية مما يجعل الحوار الوطنى اليه فعاله للخروج بروشتة لأولويات عمل القطاع في المرحلة الحالية والمقبلة.