النائبة أميرة صابر عضو الحوار الوطني: أسماء تشكيل المحاور الرئيسية واللجان الفرعية متوازنة سياسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:29 صباحاً - أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس امناء الحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الاحزاب، أن اجتماع اليوم لاختيار مرشحي اللجان الفرعية للحوار الوطني استمر لأكثر من 9 ساعات لاختيار 44 مرشحا للمحاور الرئيسية الثلاثة، موضحة أنه تم التواصل إلى بعض القرارات ومنها لجان المحور السياسي وأهمية النقابات.

وأضافت أميرة صابر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن اجتماع اليوم ركز أيضا على أهمية النقابات والعمل النقابي والمحور السياسي أصبح تحت خمس لجان، قائلة: "النقاش كان طويلا عشان يخرج التشكيل بهذا الشكل المتوازن".

وتابعت: "تشكيل مرشحي المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية حدث عليها توافق ومتوازنة ليحدث حالة من الحراك السياسي"، لافتة إلى أن المحور السياسي شهد مشاركة من كافة الاحزاب وتم استحداث لجان للنقابات والجميع خارج لديه رضا من اختيار الاسماء.