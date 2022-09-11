طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: انتهينا من أصعب المراحل بتشكيل اللجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:29 صباحاً - أكد النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن المجلس انتهى من المرحلة الأصعب، وهى تشكيل اللجان واختيار أعضائها ومقرريها، وذلك في ظل الاقتراحات العديدة التي تقدمت بها جميع القوى المختلفة .

وأضاف عبد القوى في تصريحات خاصة أن اختيارات تمت جميعها بالتوافق بين الجميع، مؤكدا على الديمقراطية التي يعمل بها مجلس أمناء الحوار الوطنى .

وأشار عبد القوى أنه تم تحديد 3 محاور رئيسية وهى محاور السياسي ، والمحور الاجتماعى ، والمحور الاقتصادى ، وسيقومون بدراسة ومناقشة 19 ملفا متنوعا في تلك الملفات ، والتي تلتزم بمحاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اليوم، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).

كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلي الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين في ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.