ضياء رشوان: ما حدث اليوم يدل على جدية الحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:29 صباحاً - قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن المجلس انعقد اليوم لمدة 8 ساعات، وتمت مراجعة 550 اسم مرشح، وتم اختيار المرشحين للمصلحة العامة، موضحا أن جهود الأطراف المتعددة فى اللجان والمحاور والخبرات والتخصصات كانت معايير للاختيار.

وأضاف ضياء رشوان، خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم مراجعة مجلس الأمناء واستدراك ما يكون وتم إضافة لجان بالإضافة للجنة مباشرة الحقوق السياسية حيث استقطع منها لجنة أخرى، واللجنة الاقتصادية أضيف إليها لجنة للسياحة فهى المصدر الثانى للعملة الصعبة، والمحور المجتمعى أضيفت له لجنة للشباب وهى فئة عمرية وقطاع مهم.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء انتهى من اختيار مقررين العموم للثلاث محاور ومعهم 33 مقررا ومقررا مساعدا ما يمس كل شيء فى مصر وهم ما يدل على جدية الحوار الوطنى وهو ما وضح فى تصدير القضايا، ثم يبدأ الحوار بعد وضع هذه القوائم.

وأكد أن دعوة الرئيس فى البداية كانت أولويات العمل الوطنى، وهو ما تفرع منها هذه المحاور، موضحا أن كل قضية تستحق بمفردها أن تناقش وتبدأ بالغلاء وارتفاع الأسعار وآخر للعدالة الاجتماعية، مضيفا أن لدينا 6 قضايا فى المحور المجتمعى، ولدينا التعليم والصحة، والتى يشملها الحوار الوطنى وهى ما يمس المواطن.