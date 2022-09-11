النائبة نورا علي بعد اختيارها مقررًا للجنة السياحة: مسؤولية كبيرة وواجب وطني عظيم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:29 صباحاً - توجهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بتحية إجلال وشكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد للمرأة مكانتها وعزز دورها بالمجتمع على جميع المستويات.

وأكدت نورا على، في تصريحات لها بعد اختيارها مقررًا للجنة السياحة بجلسات الحوار الوطني، أن الاختيار بمثابة مسؤولية وطنية ثقيلة تستدعى العمل بكل جد واجتهاد لتحقيق كافة التطلعات.

وأشارت مقرر لجنة السياحة، إلى أن العمل تحت راية الوطن وخدمته شرف وفخر عظيم، وأن مرحلة التحديات والصعوبات تستدعي من الجميع العمل والتكاتف لبناء مصر الناهضة الأبية.

وتابعت: "أتمنى من الله التوفيق والعون على هذه المسؤولية الوطنية والأمانة العظيمة ، وكل التحية لمجلس أمناء الحوار الوطني على هذا الاختيار وأتمنى أن أكون عند حسن ظن وثقة الجميع".