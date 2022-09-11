جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة فى الوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، توقيع الكشف الطبى على 551 مريضًا بقرية بغداد فى مركز باريس، خلال قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتحت رعاية محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.





وأوضح وكيل الصحة، اليوم السبت، أن القافلة الطبية المجانية بقرية بغداد شملت 15 تخصصًا، وأنهت عملها اليوم، الذى استمر على مدار يومين، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 17 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان. يذكر أن الوحدة المحلية لمركز باريس فى الوادى الجديد خصصت حافلة لنقل المواطنين من القرى المجاورة للكشف وتلقى العلاج بالمجان على مدار يومى عمل القافلة الطبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن حياة كريمة.. الكشف على 551 مواطنًا خلال قافلة طبية فى الوداى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.