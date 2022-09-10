رئيس حزب التحالف الشعبى لـ"صوت الأمة": الإفراج عن السجناء خطوة جادة على الطريق الصحيح لمبادئ الحوار الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 11:26 مساءً -

أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الأشتراكى، أن الإفراج عن سجناء الرأى، هو خطوة جادة على الطريق الصحيح لمبادئ الحوار الوطنى التى اتفقت عليها القوى السياسية والحزبية مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيىسي، للحوار الوطنى.

وقال الزاهد في تصريح خاص لـ "صوت الأمة": "الإفراج عن السجناء خطوة إيجابية نرحب بها ونتمنى تواصلها وشمولها لكل سجناء الرأى، والشكر موصول لكل من سعى فى هذا الطريق، ولدينا أمل أن تتواصل قرارات النيابة فى هذا الاتجاه، ويتم تعديل قوانين الحبس الاحتياطى، من أجل أن تتناسب مع المعايير الواجبة فى أي مجتمع ديمقراط".

وتابع رئيس حزب التحالف الشعبى الأشتراكى: "نتمنى استمرار قرارات العفو الرئاسي عن كل سجناء الرأى والسياسيين الذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية، وأن يصدر مجلس النواب، تشريع بعفو عام شامل، عن كل المعارضين السلميين، ممن لم تلوث أيديهم بالدماء أو الفساد، ولا الذين يتبنون الأفكار الإرهابية".

وشدد الزاهد على أن الحوار الوطنى، إذا توافرت له شروط التكافؤ وجرى فى أجواء ديمقراطية، فهو سيمثل فرصة مواتية لتحقيق مطالب الأحزاب السياسة المصرية، بضرورة فتح المجال العام ورفع القيود عن المجال السياسى، إدراكا بأنه الحق فى التعددية والتنوع، يمثل رصيدا لقدرة الوطن على البناء بتفاعل حر بين الأراء، موضحا أن الحوار الوطنى، هو تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور، التى تؤكد على أن النظام السياسى يقوم على تعدد.

وقال الزاهد: "البلاد فى حاجة بالفعل إلى حوار سياسى وعلمى ووطنى شامل، وتفاوض اجتماعى واقعى، يستهدف مواجهة الأزمات والتحديات، وبلورة سياسات بديلة، تستهدف الخروج من الأزمة التى تهدد الشعب والوطن، ويمكن أن تنفجر فى وجهنا جميعا، ما يستوجب تحقيق مراجعة شاملة ورؤية واضحة، ميثاقها الأساسى هو السعى إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، تتأسس على قاعدة حقوق المواطنة الكاملة المتساوية، وجمهورية جديدة ترفض التعصب والطائفية، وتحتضن شعار الدين لله والوطن للجميع، رافضة لتسيس الدين أو تدين السياسة"، موضحا أن الحرية ضمانة للأمن، والأحرار سلاح للوطن، يضيفون إليه ولا يخصمون منه.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.