نواب وسياسيون باجتماع تحالف الأحزاب يؤيدون دعوة الرئيس لعقد المؤتمر الاقتصادي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 11:26 مساءً - قال المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين عضو تحالف الأحزاب المصرية المنضوي تحت رايته 42 حزبا سياسيا، نحن كاحزاب سياسية ندعم ونثمن الحوار الوطني.

وأضاف خلال كلمته باجتماع تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بمقر حزب إرادة جيل نحن كأحزاب التحالف سوف نبحث كيفية مساهمة للتحالف في المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة الراهنة.

وبدورها وجهت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب الشكر لقيادات التحالف علي استضافتها حضور اجتماع التحالف، مؤكدة تأييدها الكامل لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادي.

وأضافت خلال كلمتها الدولة المصرية، قامت بتطوير البينة الأساسية خلال الفترة الماضية على أعلىي مستوى، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب النهوض بالاقتصاد المصري.

وتابعت: "النهوض بالاقتصاد المصري يؤثر إيجابيا علي كل المجالات سواء الزراعية أو الاجتماعية".