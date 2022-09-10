مجلس أمناء الحوار الوطني يختار 14 مرشحاً للمحور المجتمعي ولجانه.. وخالد عبدالعزيز مقرراً عامًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 11:26 مساءً - توافق مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، السبت 10 سبتمبر 2022، في سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ على 14 مرشحًا للمحور المجتمعي، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانيا الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا.

كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا.

وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من أ.د نسرين البغدادي مقررًا، ود.ريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحي مقررًا، وأ. زكي القاضي مقررًا مساعدًا.