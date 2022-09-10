مجلس أمناء الحوار الوطني يستقر على 12 مرشحاً للمحور السياسي ولجانه.. وعلي الدين هلال مقررًا عامًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 11:26 مساءً - استقر مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، السبت 10 سبتمبر 2022، في سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه، على أن يكون د.علي الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.

وتم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د.محمد عبدالغني مقررًا، وأ.د محمد شوقي عبدالعال مقررًا مساعدًا.

كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا ، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا.

وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوي مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من أ.د أحمد البرعي مقررًا، وأ.مجدي البدوي مقررًا مساعدًا.