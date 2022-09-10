رئيس هيئة الطاقة المتجددة: مصر شهدت تحولا في قطاع الاستثمار بمجال الطاقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 11:25 مساءً - علق الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرؤساء التنفيذيين لشركتين إحداهما نرويجية والأخرى أسترالية، متخصصتين فى مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن اجتماع الرئيس حمل العديد من الرسائل المتنوعة، أبرزها تشجيع الاستثمار فى مصر بمجالات الطاقة المتجددة.

وقال الخياط، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية إنجى القاضى، عبر برنامج "مساء DMC"، هذا يضاف إلى قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتًا إلى إنها ستكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد فى مصر بشكل عام.

وأضاف، الدولة تتمتع بموارد طبيعية غنية، حيث تغطى مصر خيمة من الشمس، لذا يمكن فى أى مكان إقامة مشروعات بالطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أنه على التوازى يتم العمل على مشروعات طاقة الرياح، ما يوضح جهود الدولة لتيسير الاستثمارات بشكل عام وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة.

وتابع، لا يخفى على أحد اهتمام وإرادة القيادة السياسية خلف هذا التوجه، مشيرًا أن هناك تحولا كبيرا بالنسبة لمشروعات الطاقة شهدته الدولة، بالإضافة إلى صدور تشريعات ذات تأثير إيجابى للتيسير على الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة.