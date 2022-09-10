حياة كريمة فى الغربية.. قرى المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، مساء اليوم السبت، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى شبرا اليمن وكفر سنباط ونهطاى.





وتفقد محافظ الغربية وحدة طب الأسرة بقرية شبرا اليمن والتى يتم إنشاؤها بتكلفة 24 مليون جنيه لخدمة سكان القرية والقرى والعزب المجاورة وقاربت على الانتهاء بنسبة 81%، كما تفقد أعمال إنشاء 6 عمارات للإسكان الاجتماعى بكفر سنباط، ضمن مشروعات المبادرة بتكلفة 27 مليون جنيه. كما تفقد المحافظ - فى قرية نهطاى - مشروعات الموقف النموذجى والذى قارب على الانتهاء بنسبة 91%، السوق النموذجى، مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى، نقطة الشرطة، وحدة الحماية المدنية، وحدة طب الأسرة، مركز تنمية الأسرة ومركز شباب القرية.

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